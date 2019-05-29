أوغندية تُؤسّس مصنعًا لإنتاج صابون من "الليمون" يقي من الملاريا

أسست الشابة الأوغندية جوان ناليبجا، مصنعًا لإنتاج صابون يحمي من لسعات البعوض الذي يحمل طفيليات الملاريا. ويؤكد السكان على أنه ومنذ وصول الصابون المنتج أساسا من الليمون تراجعت نسبة الإصابة بالملاريا.

يذكر أن "الملاريا" مرض طفيلى معدٍ يسببه كائن طفيلي يسمى متصورة أو بلازموديوم، وينتقل عن طريق البعوض، ويتسلل هذا الطفيلى داخل كريات الدم الحمراء في جسم الإنسان فيدمرها، ويترافق ذلك مع مجموعة من الأعراض أهمها الحمى، فقر الدم وتضخم الطحال.

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وتم اكتشاف الطفيلى مسبب مرض الملاريا في 6 نوفمبر 1880 فى المستشفى العسكرى بقسنطينة بالجزائر من طرف طبيب في الجيش الفرنسي يدعى ألفونس لافيران، والذى حاز على جائرة نوبل في الطب والفسيولوجيا لعام 1907 عن اكتشافه هذا.

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