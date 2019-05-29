شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الخلايا السرطانية الصلبة سريعة التغير وقادرة على النمو حتى مع الكيماوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افترض الباحثون حتى الآن أن نمو الأورام الصلبة ينشأ من الخلايا الجذعية السرطانية التي تتميز بعلامات سطح محددة، والتي تتطور في ترتيب هرمي ثابت، وفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وبناءً على ذلك، فإن الخلايا الجذعية السرطانية هذه مسئولة عن تطورالورم وتنتج أنواعًا محددة من الخلايا السرطانية المتمايزة والتي يتم تحديد مصيرها مسبقًا.

وفي مشروع مشترك بين التخصصات بقيادة معهد لوكسمبورج للصحة (LIH) ، أظهر الباحثون الآن أن الخلايا الجذعية السرطانية ، بما في ذلك ذريتها ، قادرة على التكيف مع الظروف البيئية والخضوع للتحولات إلى أنواع مختلفة من الخلايا ، وبالتالي تغيير هياكل سطحها.

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وأوضحت الدكتورة “Anna Anna Golebiewska” ، المديرة الرئيسية في مختبر NORLUX للأورام العصبية: "لقد تمكنا من إظهار أن خلايا الأورام الأرومية الدبقية تتفاعل بمرونة مع عوامل الإجهاد وتحول ببساطة نفسها في أي وقت إلى أنواع خلايا بمجموعة مختلفة من علامات السطح، وتسمح هذه الليونة للخلايا بالتكيف مع بيئتها الصغرى والوصول إلى عدم تجانس ويمكّنها من الاستدامة والنمو ، وغالبًا ما تفلت أيضًا من الهجمات العلاجية".

وأضاف الباحثون أنه بمجرد أن نفهم بالضبط ما الذي يسبب مرونة الخلايا السرطانية، يمكننا استنباط علاجات مختلطة تستهدف الإشارات الكامنة وراء اللدونة وبالتالي تحسين التأثير العلاجي.