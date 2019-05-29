شكرا لقرائتكم خبر عن التحكم فى شهية مريض السمنة أحد أسباب نجاح التخسيس.. الدكتورة دعاء سهيل توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر شهية المريض من العوامل الأساسية التي قد تؤدي إلي السمنة، فإذا تم التحكم بها نجح المريض في التخلص من وزنه الزائد، وشهية المريض لها العديد من الأنواع، وكل نوع له طريقته الخاصة في التعامل.

الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، واول من اسس فكرة التخسيس اون لاين، توضح طرق التعامل السليم مع شهية المريض، وكيفية إنقاص الوزن بدون حرمان.

* شهية المريض وطرق التحكم بها:

وأوضحت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ " الخليج 365" إن شهية المريض تعد احد المعلومات المهمة التي أقوم بالسؤال عنها عندما يأتيني مريض يريد أنقاص وزنه، فأقوم بالاستفسار عن ما إذا كان شهيته مفتوحة أو متوسطة أو لا يتناول طعاماً كثيرا ورغم ذلك يزيد في الوزن، ايضا من المهم التعرف على أسلوبه وعاداته في تناول للطعام .



3 اسباب وراء الشهية المرتفعة لمريض السمنة

وأشارت أن الشهية العالية للمريض تنقسم لشقين فمن الممكن أن يكون هذا المريض يخضع لعلاج نفسي يدفعه لتناول أدوية الاكتئاب، وهو ما يتسبب في رفع شهيته بشكل كبير، لأن زيادة الشهية من الاثار الجانية الأساسية لهذه الأدوية، والشق الثاني هو التاريخ الوراثي لعائلة المريض فبالتعرف على السلوك الغذائي لأسرته من الممكن ان يكون منتمي الي عائلة محبة للطعام، فالجينات الوراثية ليست دليل كافي على تناوله للطعام انما سلوك عائلته ايضا تعتبر عامل مؤثر، ففي الاغلب نجد الكثير من الامهات يغصبون على اطفالهم بتناول الطعام مما يجعل معدة هذا الطفل تكبر، فالمعدة اشبه بالجورب المطاط، بعد ذلك اتابع مع المريض من خلال ذهابه الي اقرب صيدلية لقياس نسبة الدهون في الجسم الخاصة به والوزن بشكل اسبوعي.



طرق للتغلب على شهية المريض المرتفعة

* الألياف أفضل مادة فعالة لمريض السمنة:

وأكدت الدكتورة دعاء سهيل إن مريض السمنة لابد أن يتناول مادة فعالة من الألياف، وخاصة ألياف الكونجاك والياف السيليوم وهذه الألياف تنمو في جنوب شرق اسيا، وهي أفضل مادة فعالة نستطيع إعطاءها بأمان لمريض السمنة.

وفي السياق ذاته أفادت قائلة: "لا يهمني اسم المنتج الذي اقوم بإعطائه للمريض ، ولكن ما يهمني المادة الفعالة ، وجميع الدراسات أثبتت أن المعدة تحتفظ بهذه الالياف العشبية لمدة 14 ساعة، هذا العشب لكي يكبر ويملئ المعدة ويأخذ حيز كبير منها يحتاج ماء، والآثار المترتبة على تناوله الشعور بالعطش، فكلما شرب المريض الماء كلما ملئت هذه الألياف حيز اكبر من معدته ، وشعر المريض بالشبع، وليس هذا فقط فالماء يساعد على زيادة معدل الايض في الجسم".

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واشارت الدكتورة دعاء سهيل إن مريض القلب والضغط والسكر يمكنه تناول منتج الاناسيليوم المصرح من وزارة الصحة والذي يصلح لجميع الفئات العمرية والحالات الصحية و لا توجد حالات ممنوعة من هذا الكورس الا المرأة الحامل والمرضعة فقط.

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