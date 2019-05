خبير بريطاني: النساء أكثر سعادة بلا زواج ولا إنجاب

كشف باحث بريطاني أن النساء العازبات أكثر سعادة من دون زواج، معتبرا أن الحالة الوحيدة التي تكون فيها المتزوجات أكثر سعادة من غير المتزوجات عند "نوم أزواجهن في غرف منفصلة فقط".

وقال البروفيسور بول دولان، أستاذ العلوم السلوكية في كلية لندن للاقتصاد، خلال حديثه في مهرجان "هاي"، إن "أسعد مجموعة سكانية فرعية في المجتمع هي النساء اللائي لم يتزوجن قط، أو اللاتي تزوجن ولم ينجبن أطفالا".

واعتبر دولان المُلقب بـ"خبير السعادة"، خلال كلمته بالمهرجان الأدبي السنوي الذي يقام في ويلز البريطانية، أن الرغبة في الاستقرار وإنشاء أسرة قد تؤثر بالسلب على رفاهية النساء، كما أن النتائج الحديثة قد تغير "وصمة العار" الاجتماعية المتعلقة بغير المتزوجات.

ورأى الخبير البريطاني أن "بقاء النساء دون زوج أو أطفال يجعلهن أكثر سعادة من أقرانهن المتزوجات، اللواتي يواجهن أمراضا نفسية وجسدية بعد سنوات من الزواج".

واستشهد دولان، في أحدث كتبه بعنوان "Happy Ever After: Escape the Myth of The Perfect Life"، بأدلة من استطلاع أمريكي (ATUS) قارن بين مستويات المتعة والبؤس لدى الأفراد غير المتزوجين والمتزوجين والمطلقين والمنفصلين والأرامل.

فيما يخص الرجال، أكد دولان أن الزواج يجعلهم أكثر صحة وسعادة؛ لحصولهم على الدعم العاطفي والنفسي، مقارنة بالنساء اللاتي يصبحن أقل سعادة وصحة بمرور الوقت.

عن شعور بعض النساء غير المتزوجات بعدم الرضا، قال "خبير السعادة": "حتى الآن ما يزال الزواج وإنجاب الأطفال من أهم علامات النجاح في الحياة، ما يدفع بعض النساء غير المتزوجات للشعور بعدم الرضا، فضلا عن الطريقة التي يتعامل بها المجتمع معهن".