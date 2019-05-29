- 1/2
- 2/2
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يؤدي النظام الغذائي دورا مهما في خفض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم، الذي يتسبب في مشكلات صحية خطيرة، مثل السكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم وأمراض الشرايين التاجية والسكري والضعف الجنسي لدى الرجال.
ويتراكم الكوليسترول الضار في الجسم نتيجة ارتفاع نسبة الدهون في الدم، عبر تناول الأطعمة الضارة التي تحوي نسب دهون مرتفعة؛ لذا من المهم تناول طعام صحي مفيد للجسم.
الإنفوجراف التالي يوضح أبرز ١٠ أطعمة تخفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.
كانت هذه تفاصيل خبر إنفوجراف.. 10 أطعمة لتقليل الكوليسترول الضار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.