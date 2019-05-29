إنفوجراف.. 10 أطعمة لتقليل الكوليسترول الضار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يؤدي النظام الغذائي دورا مهما في خفض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم، الذي يتسبب في مشكلات صحية خطيرة، مثل السكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم وأمراض الشرايين التاجية والسكري والضعف الجنسي لدى الرجال.

ويتراكم الكوليسترول الضار في الجسم نتيجة ارتفاع نسبة الدهون في الدم، عبر تناول الأطعمة الضارة التي تحوي نسب دهون مرتفعة؛ لذا من المهم تناول طعام صحي مفيد للجسم.

الإنفوجراف التالي يوضح أبرز ١٠ أطعمة تخفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.



