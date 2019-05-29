ويلنغتون - لايف ستايل
وجد علماء أن العسل قد يعالج القروح الباردة أو "الهربس"، التي تصيب الجلد ويصعب التخلص منها إلا عن طريق استخدام المراهم المضادة للفيروسات، ولكن العسل المشتق من شجرة "kānuka" في نيوزيلندا، يحمل القدر نفسه من الفعالية في إلتئام قرحة البثور، وفقا لعلماء معهد البحوث الطبية في نيوزيلندا (MRINZ).
واستخدم المشاركون في التجربة، البالغ عددهم 952 فردا، إما المرهم أو العسل المعزز بمكونات مضادة للميكروبات، وكلاهما أزال الألم وعلامات الجرح خلال 9 أيام.
وأثناء تطبيق العلاج 5 مرات يوميا، طُلب منهم تسجيل بيانات الألم وتطور الهربس، ووجد الباحثون أن أولئك الذين استخدموا المرهم العلاجي، عانوا من أعراض إيجابية خلال مدة تتراوح بين 8 و9 أيام في المتوسط.
وأظهرت النتائج المنشورة في "BMJ Open"، أن العسل أثبت فعاليته بالقدر نفسه، دون أي تغييرات في وقت الشفاء، حيث يمكن للمرضى اختيار خيار طبيعي قائم على الأدلة العلمية، ومُوّلت الدراسة من قبل شركة نيوزيلندية اسمها "HoneyLab".
قد يهمك أيضا:طرق سريعة للتخلص من البثور السوداء المزعجة
فوائد الثوم كسلاحً فعال لمحاربة البثور التي تشوه جمال البشرة
كانت هذه تفاصيل خبر علماء يكتشفون علاجًا جديدًا لـ"القروح" مستخلص من "العسل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.