- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أصحاب المستوي المرتفع من الكوليسترول السئ أكثر عرضة للزهايمر المبكر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجد فريق من الباحثون في المركز الطبي لشئون المحاربين القدامى في أتلانتا وجامعة إيموري وجود صلة بين ارتفاع مستويات الكوليسترول “LDL” السيئ والإصابة بمرض الزهايمر في وقت مبكر.
ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، قال الدكتور "توماس وينجو"، إنه يمكن أن تساعد النتائج الأطباء على فهم كيفية تطورالمرض وما هي الأسباب المحتملة، بما في ذلك الاختلاف الوراثي.
وكشفت النتائج أن مستويات الكوليسترول الضار LDL قد تلعب دورًا سببيًا في تطور مرض الزهايمر، والبيانات الحالية غامضة في هذه النقطة.
وأظهرت الأبحاث أن أحد عوامل الخطر الرئيسية لمرض الزهايمرهو طفرة معينة في جين يشار إليه باسم “APOE”، لافتين إلى أنه مرتبط أيضاً بارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، وخاصة البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL).
ويشار أحيانًا إلى هذا النوع من الكوليسترول باسم "الكوليسترول السيئ" لأن مستويات LDL المرتفعة يمكن أن تؤدي إلى تراكم الكوليسترول في الشرايين.
جدير بالذكر أن البداية المبكرة لمرض الزهايمر تظهر قبل سن 65، وأظهرت الأبحاث السابقة أن الحالة تعتمد إلى حد كبير على علم الوراثة ، مما يعني أنه من المحتمل أن يتم توريثها إذا كان أحد الوالدين مصاب بالمرض .
كانت هذه تفاصيل خبر أصحاب المستوي المرتفع من الكوليسترول السئ أكثر عرضة للزهايمر المبكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.