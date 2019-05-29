- 1/2
- 2/2
متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم تدم سعادة السيدة البريطانية "جامي ليدبيتر"، طويلاً عندما تعرضت لصدمة بسبب شكلها بعد أن أجرت عملية وشم في حاجبيها.
وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، بأن ليدبيتر البالغة من العمر 42 عامًا، شعرت بسعادة غامرة عندما قدمت لها بناتها قسيمة مخفضة التكاليف، للحصول على وشم للحواجب بشكل دائم، خاصة وأنها لم تكن تملك حاجبين منذ ولادتها.
ونقلت الصحيفة عن السيدة البريطانية قولها بأنها كانت تعيش في حالة إحراج دائمة عند مقابلة الناس، كما أنها كانت تلزم منزلها في مدينة كانساس سيتي في ولاية ميسوري بالولايات المتحدة، خوفًا من السخرية.
وأضافت بأنها قررت بتشجيع من بناتها إجراء عملية وشم لحاجبيها، بتكلفة 250 دولارًا، ليتبين أن الطبيب الذي أجرى لها العملية هاوٍ في عمليات التجميل، فأظهرها بشكلها الصادم.
وتمنت ليدبيتر أن لا يحدث ما جرى لها لأسوأ أعدائها، لأنها تعيش في حالة نفسية صعبة، مشيرة إلى أن الأمر كان صعبًا للغاية، وتضيف:" شعرت بالفزع الشديد من نتائج العملية التجميلية. لقد كانت مؤلمة جدًا، حاولت أن أتمالك نفسي لكني لم أستطع تحمل ما جرى".
وخضعت ليدبيتر للعلاج بتقنية تتضمن رسم الحواجب باستخدام إبر صغيرة أو شفرة صغيرة، لكن تبين أن هذا الإجراء غير مرخص لمن هم في حالتها.
وقبل العملية، لم تنجح محاولات ليدبيتر خلال سنواتها الماضية من إخفاء حاجبيها بالمكياج.
واتجهت ليدبيتر إلى مختصة وشوم مرخصة، تدعى كارا جوتيريز، ولها صالون مجهز بكل المعدات اللازمة لإجراء مثل هذه العمليات التجميلية، حتى تتدارك ما حصل لها.
كانت هذه تفاصيل خبر سيدة غير محظوظة تُصبح بـ 4 حواجب بعد خروجها من عملية وشم! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.