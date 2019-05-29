فيديو معلوماتى.. فوائد تناول التمر هندى فى رمضان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد التمر الهندى من أشهر المشروبات على الموائد فى شهر رمضان. وخلال هذا الفيديو سنتعرف على فوائد التمر هندى وفقا لموقع "Organic facts". - القضاء على الحموضة. - يقلل فرص الإصابة بالإمساك. Advertisements - يحافظ على صحة الأمعاء والمعدة ويحد من الإصابة بعسر الهضم. - ينشط خلايا الجسم. - الحد من الشعور بالكسل. - يرطب الجسم ويقلل فرص الإصابة بالجفاف. - تطهير وتنظيف الجسم من السموم. - تنظيم نسبة ضغط الدم. - الحفاظ على القلب، والحد من التعرض للمضاعفات. - يساعد فى التخلص من الوزن الزائد وينظم نسبة السكر.

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