شكرا لقرائتكم خبر عن الفلورايد فى المعجون.. هل استخدامه بشكل يومى آمن للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الفلورايد وسيلة غير مكلفة للحد من تسوس الأسنان، وهو مرض يصيب الأشخاص فى جميع الأعمار.

الجميع عرضة لتسوس الأسنان بغض النظر عن العمر، ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها المنشور على موقع "belmarrahealth"، فيعتبر الفلورايد أحد أعظم إنجازات الصحة العامة، ويوفر فائدة مهمة للحفاظ على صحة الأسنان.

الفلورايد الجهازية: يأتى من الطعام والشراب ويعمل داخليا، بمرور الوقت، يصبح الفلورايد الموجود فى الأطعمة والمشروبات التى تتناولها مكونًا فى لعابك، ويساعد اللعاب الغنى بالفلورايد على تقليل الحموضة على أسنانك وبالتالى يقلل من تسوس الأسنان.

الفلورايد الموضعى: الذى يكون على شكل جل ومعجون أسنان، يتم وضع هذه المنتجات مباشرة على الأسنان، حيث يعطل الفلورايد الحموضة على أسنانك لتقليل تسوس الأسنان.

يساعد كلا النوعين من الفلوريد فى الحد من انحلال الأسنان والتسوس، ومن المفضل شرب الماء المفلور، وكذلك استخدام معجون الأسنان بالفلورايد مرتين فى اليوم.

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وخلافا للاعتقاد الشائع المياه المفلورة ليست خطرا على الصحة العامة، وأثبتت الدراسات أن فلورة المياه لا تزال فعالة فى الحد من تسوس الأسنان بنسبة 25٪ على الأقل.



معجون الأسنان

عند استخدامها بشكل صحيح الفلوريد آمن تمامًا للأطفال، لأن الفلوريد له فائدة مهمة للرضع لأنه يعمل بشكل منتظم قبل وجود الأسنان فى تجويف الفم، حيث يساعد الفلوريد فى تقوية المينا أثناء تكوين الأسنان، بحيث تكون أقوى.

بمجرد ظهور الأسنان فى فم طفلك يجب أن تبدأ فى تنظيف أسنانه بالفرشاة باستخدام معجون أسنان بالفلورايد، ولكن قد تكون الكميات الكبيرة من الفلوريد سامة لكل من الأطفال والبالغين، لذا تأكد من تعليم طفلك كيفية شطف أفواههم عندما ينظف بالفرشاة.