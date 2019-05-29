شكرا لقرائتكم خبر عن «هواوي» ستطلب من القضاء الأمريكي إبطال قرار حظر منتجاتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا، الأربعاء، أنها ستطلب من القضاء الأمريكي إبطال تشريع يمنع الوكالات الفيدرالية الأمريكية من شراء منتجاتها.

قال المسؤول القانوني في الشركة، سونغ ليوبينغ، في بيان أذاعه التلفزيون الصيني إنّ «القانون يقرّر بشكل مباشر بأنّ هواوي مذنبة ويفرض عليها عددا كبيرا من القيود».

ورفعت الشركة الصينية دعوى لإبطال القرار الأمريكي، مارس الماضي، بدعوى أنّه غير دستوري.