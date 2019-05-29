شكرا لقرائتكم لحظات مثيرة في عملية تسليم أخطر إرهابي إلى المخابرات المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت السلطات المصرية أنه سيتم استجواب هشام العشماوي في أحد المقرات الأمنية وأنه سيتم إيداعه زنزانة خاصة به مراقبة بالكاميرات مع منع دخول أي آلات حادة له تحسبا من إقدامه على الانتحار.

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