السبكي يؤكّد أنّ شفط الدهون بـ"الفيزر" الأفضل لعلاج السمنة الموضعية

شهدت عمليات شفط الدهون وتنسيق القوام في مصر، العديد من التطورات حيث أصبحت الآن تتم بأجهزة حديثة جدا، منها ما يستخدم مخدر موضعي ومنها ما يحتاج مخدر كلي.

وهناك طريقتين تتم بها عمليات شفط الدهون، العملية الأولى عن طريق شفط الدهون بـ"الفيزر"، وهي الشائعة والآمن من عملية شفط الدهون باستخدام الحقن بالمواد الكيميائية، وفق تصريحات الدكتور أحمد السبكي أستاذ الجراحة بطب عين شمس، ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، مؤسس مبادرة مصر بدون سمنة بحلول عام 2030.

وقال الدكتور أحمد السبكي، إن عملية شفط الدهون بالفيزر تعد واحدة من أكثر الطرق فعالية لعلاج السمنة الموضعية، حيث يمكن إذابة وشفط من 6 إلى 8 لتر من الدهون من منطقة واحدة من الجسم، وهي عملية بسيطة الإجراءات وتتم بمخدر (بنج) موضعي، ويتم عمل فتحة صغيرة جدا حوالي 2 مل في المنطقة التي نريد الشفط منها، ثم يتم إذابة الدهون بالفيزر، وشفطها من خلال هذه الفتحة الصغيرة.

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وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أن حصول المريض على نتائج فورية من أهم مميزات عملية شفط الدهون بالفيزر، فضلا عن مغادرة المستشفى في نفس اليوم، وكذا ممارسة حياته بشكل طبيعي خلال أسبوع، كما أشار إلى أن عملية شفط الدهون متوقفة على صحة الشخص العامة، حيث ينظر إلى الفحوصات الطبية بعناية شديدة، حتى لا تؤثر بالسلب عليه، ويمكن شفط الدهون من جسم المريض بالكامل في جلسة واحدة إذا كانت حالته الصحية جيدة.

أضاف الدكتور أحمد السبكي، أن معظم جسم الإنسان يمكن شفط الدهون منه، والشائع تلك المناطق: "الذقن، الرقبة، الكاحلين، الخصر، الوركين، الركبتين، الوجه الصدر، منطقة البطن.

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