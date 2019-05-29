صحة ورشاقة

فوائد صحية للفلفل الحار أهمها تخفيف آلام المفاصل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الفلفل الأحمر أو الأخضر ، الحلو أو الساخن ، مصدرًا غنيا للفيتامينات A و C و E وفيتامينات B ، بالإضافة إلى المعادن مثل الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، يضيف الفلفل الحار ، مثل الهالابينوس والسيرانوس ، المزيد من المذاق للتوابل الشهية بالأطباق.

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يحتوى الفلفل الحار على مركب خاص يسمى "كابساسين" قد يكون له أيضًا خصائص صحية، بما في ذلك تخفيف الآلام، لكن هذه المادة لا توجد فى الفل العادى.

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وعند التسوق للحصول على الفلفل الجيد، ابحث عن الفلفل صاحب الجلد المتين لا يشوبه شائبة ولا يحتوي على نقاط لينة، ويمكن حفظه في أكياس في الثلاجة لمدة تصل إلى ثلاثة أيام.

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وواحدة من ألذ أنواع الفلفل الحار هو المكسيكي "بوبلانو" ويشبه الفلفل الأخضر ، ولكنه ذو بشرة داكنة قليلاً ، وشكله أطول وذو نكهة أعمق وأعمق.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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