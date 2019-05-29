تفاصيل مُثيرة لتعرُض المُذيعة إلين دى للاعتداء الجنسي من زوج أمها

كشفت المذيعة الشهيرة إلين دى جنيريس أنَّها تعرضت لمحاولة للاعتداء الجنسي من قبل زوج والدتها، في سن المراهقة، لكن والدتها "بيتي"، وهي إحدى الناجيات من سرطان الثدي لم تصدقها في البداية وظلت معه لمدة 18 عامًا .

وتظاهر زوج أمها بأنَّها يتحقق من ثدييها بحثًا عن ورم أو شئ خوفًا من إصابتها بالسرطان مثل والدتها، وهو الأمر الذي كرره زوج أمها عدة مرات ، وعندما كانت والدتها خارج المدينة حاول أنَّ يكسر باب غرفتها لكنها استطاعت الهرب لأنَّها علمت أنه سيعتدي عليها ، وأكَّدت الين أنَّها في بداية الأمر لم تكن تريد أن تخبر والدتها حتى لا تنهي سعادتها.

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وأشارت الين أن والدتها الآن تعتذر عن كل شيء مرت هي به ، بينما أوضحت المذيعة الشهيرة أنَّها تشعر بالضيق الشديد من نفسها كونها لم تعلم كيف تتصرف في ذلك الحين كونها كانت تشعر بالضعف الشديد حيث لا يتعدي عمرها الـ15 عام .

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