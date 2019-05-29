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اعراض التهاب البروستاتا أهمها القذف المؤلم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب البروستاتا هو حالة مؤلمة يصاب فيها البروستاتا بالتهاب وتورم، ويمكن أن يكون سبب العدوى البكتيرية أو مجرد التهاب.

وفيما يلى سوف نتعرف على أعراض التهاب البروستاتا، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى “PCF”.

أعراض التهاب البروستاتا
  • ألم فى العجان (المنطقة الواقعة بين المستقيم والخصيتين).
  • الأوجاع والآلام فى المفاصل أو العضلات وأسفل الظهر.
  • دم في البول.
  • ألم أو حرقان أثناء التبول.
  • القذف المؤلم.
  انتشار التهاب البروستاتا

التهاب البروستاتا هو السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بالتهابات المسالك البولية عند الرجال، مما يؤدى إلى مليونى زيارة للطبيب كل عام فى الولايات المتحدة.

ونصف الرجال سوف يعانون من التهاب البروستاتا خلال حياتهم، ويقدر المركز الوطنى للإحصاءات الصحية أن حوالى 25٪ من جميع الرجال الذين يقومون بزيارة الطبيب لعلاج مشاكل المسالك البولية لديهم أعراض التهاب البروستاتا.

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ويعتبر التهاب البروستاتا مرضا حميدا، وعلى الرغم من أنه لا يمكن علاجه دائمًا إلا أنه يمكن علاجه دائمًا بالمضادات الحيوية، وفي بعض الأحيان يمكن أن يؤدى الالتهاب الناجم عن التهاب البروستاتا إلى رفع مستوى الأورام الحميدة ومع ذلك، فإنه لا يؤدى إلى السرطان.

ويُعتقد أن سرطان البروستاتا يرجع إلى مجموعة من العوامل بما فى ذلك النظام الغذائى ونمط الحياة وعلم الوراثة والتعرض البيئى.

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ومع ذلك هناك سؤال حول ما إذا كان التهاب البروستاتا المستمر قد يؤدى إلى تطور نهائى لسرطان البروستاتا، وتجرى دراسات لتحديد ما إذا كان الحد من الالتهابات يمكن أن يمنع سرطان البروستاتا أم لا.

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