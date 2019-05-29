شكرا لقرائتكم خبر عن لو ضغطك على طول عالى.. 5 نصائح عشان تظبطه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى الكثيرون من ارتفاع ضغط الدم باستمرار وهم الأشخاص الأكثر عرضة لأمراض القلب والكلى، لذلك ينصح دائمًا بالاهتمام بضبط مستوى ضغط الدم وتناول الأدوية فى مواعيدها الدورية مع قياس الضغط باستمرار.



ضغط

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن هناك بعض النصائح للحفاظ على مستوى ضغط الدم وحمايته من الارتفاع وهى

1:تجنب زيادة الوزن والتخلص من السمنة المفرطة من خلال اتباع نظام غذائى صحى وخال من الدهون، مع الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية يوميًا فالنشاط البدنى يساعد على ضبط مستوى ضغط الدم.



الضغط

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2:تقليل الصوديوم فى نظامك الغذائى، فقد يساعد فقد نسبة الصوديوم على تقليل ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب.

3:الحد من تناول المشروبات الكحولية والتدخين حتى لا يؤثر بالسلب على صحتك وعلى مستوى ضغط الدم.

4:ابتعد عن تناول الكافيين حيث إنه يسبب اضطرابات فى مستوى ضغط الدم.

5:ابتعد عن الضغط النفسى والعصبى، فهى من أبرز العوامل التى تعرضك لارتفاع شديد فى ضغط الدم.