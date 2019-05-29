أبرزها تجنُّب القهوة.. ٧ طرق بسيطة لتفادي آلام الدورة

قدّم مجموعة من أطباء العلاج الطبيعي البريطانيين عدداً من النصائح للتغلب على آلام الدورة الشهرية، وجعل فترتها أكثر راحة دون اللجوء إلى قضاء أسبوع في السرير أو تناول أدوية.

ونقلت صحيفة "صن" البريطانية عن أطباء العلاج الطبيعي ٧ طرق لتفادي آلام الدورة بشكل طبيعي وبسيط.

1- الشوكولاتة الداكنة

كثيرون يعانون من نقص عنصر "الماغنيسيوم"، وهو معدن يساعد في تخفيف تشنجات البطن من خلال استرخاء العضلات الملساء في الرحم، ويمكن الحصول عليه من الشوكولاتة الداكنة وخبز الحبوب الكاملة، والمكسرات والخضار الورقية الداكنة.

ووجدت إحدى الدراسات التي أجريت عام ٢٠١٠ أن الذين يعانون من آلام الدورة عندما تناولوا مزيجاً من "الماغنيسيوم" وفيتامين "ب٦" (الموجود في البيض والخبز والدجاج) انخفضت لديهنّ الأعراض بشكل كبير، ما دفع العلماء إلى استنتاج أن هذه الفيتامينات علاج فعال للتشنجات والانتفاخ.

ويُفضَّل استخدام الشوكولاتة التي تحتوي ٨٥% من الكاكاو أو أكثر، لأنها تتضمّن كميات أقل من الدهون والسكر وفيتامينات صديقة للبطن.

2- الابتعاد عن القهوة

الكافيين يزيد التشنجات سوءاً لأنه يُضيّق الأوعية، ما يعني أنه يجعلها مقيّدة في الجسم، ويتضمن ذلك تشديد الأوعية الموجودة في الرحم، ما يجعل التشنجات أكثر إزعاجاً مما كانت عليه في البداية.

3- التنزه

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التحرّك أكثر أسلوب يمكن أن يساعد بشكل كبير، فعندما نمارس التمارين الرياضية نصدر "الإندورفين" الذي يساعد في تحسين المزاج، كما أن التحرّك مُسكِّن طبيعي للألم، لذا يمكن أن يقلّل من أوجاع البطن.

4- الشمندر والكرفس

الكرفس يحتوي على كثير من "البوتاسيوم"، ويمكن أن يساهم في تقليل اضطراب مستوى المياه خلال الدورة الشهرية، كما يحقّق الشمندر تأثيراً معاكساً للقهوة، لأنه مليء بالنترات التي تخفّف الأوعية الدموية بلطف، ما يساعد على تدفق الدم والأكسجين مرة أخرى إلى الرحم.

5- الماء الساخن

زجاجات الماء الساخن تقلّل فعلياً من آلام البطن، لكن يُفضَّل لفها بمنشفة أو وضعها فوق ملابس حتى لا تحرق البشرة، إذ ثبت أن الاستحمام بالماء الدافئ أو وضع زجاجة ماء ساخن على مكان الألم يحدث تسكينا له.

ووجد العلماء في جامعة "كوليدج لندن" أن المعالجة الحرارية تعمل عن طريق منع إيصال رسائل الألم للدماغ، موضحين أن وضع شيء دافئ على الجلد يمكن أن يتخلص من آلام البطن بطريقة مماثلة لمسكنات الوجع، مدةً تصل إلى ساعة.

6- مساج

يستخدم التدليك والمساج مند فترة طويلة لتخفيف أعراض آلام الدورة الشهرية، ويوصي الخبراء أن يكون المساج بالزيوت الأساسية مثل "اللافندر" أو "المريمية" أو "البردقوش"، التي ثبت أن لها أكبر تأثير على تخفيف الألم، أو تدليك التصريف اللمفاوي للتخلص من احتباس الماء، أو ممارسة تمرينات التأمل.

7- اليوجا

الأجساد تبدأ بالتوتر عند الشعور بالألم، وقد يؤدي ذلك إلى حدوث تقلصات أسوأ، وأفضل حل محاولة الاسترخاء عن طريق ممارسة بعض أشكال اليوجا البسيطة للغاية، إذ تخفّف التشنجات، وتخمد الدورة الشهرية، ويمكن ممارستها في المنزل لأنها لا تحتاج لأي أدوات أو معدات خاصة، فقط بعض الوسائد والمناشف والاطلاع على بعض التمرينات البسيطة.

