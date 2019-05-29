شكرا لقرائتكم خبر عن النساء أكثر عرضة لتشقق الأظافر من الرجال.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأظافر وشكلها نافذة على مشاكل الجسم المحتملة أوانعكاس للعادات اليومية، يمكن أن يساعدك تحديد الأسباب الأساسية وحماية أظافرك من التلف والتشقق في الحفاظ على قوتها ووظيفتها، حسبما أكد موقع "healthline".

اسباب تشقق الاظافر

النساء أكثر عرضة من الرجال للتشقق في الأظافر، بحسب الكلية الأمريكية لتقويم العظام للأمراض الجلدية.

الشيخوخة

مع تقدم العمر، ستصبح أظافرك عادة أرق وأكثر عرضة للتشقق

التعرض المتكرر للمياه

إذا كنت تؤدي وظيفة تتطلب منك غسل يديك بشكل متكرر أو غمر يديك بالماء فقد تكون أكثر عرضة لكسر الأظافر.

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عمليات تجميل الأظافر المتكررة وإزالة طلاء الأظافر

يمكن أن يؤدي استخدام مزيل طلاء الأظافر والأسيتون إلى إضعاف الأظافر وجعلها عرضة للكسر.

العدوى الفطرية

إذا كان لديك تشققات أو إصابات موجودة في الجلد حول أظافرك يمكن للفطريات أن تغزو الجلد وتؤدي إلى العدوى.

سوء تغذية

يستخدم الجسم العديد من العناصر الغذائية لنمو أظافر صحية يعد نقص الحديد أحد أكثر أسباب نقص التغذية شيوعًا للأظافر المتشققة، يحتاج الجسم أيضًا إلى البروتينات والفيتامينات B لبناء أظافر قوية وصحية بشكل فعال.

الصدفية

يمكن أن تسبب الصدفية التي تؤثر على الأظافر تكسيرها.

اضطراب الغدة الدرقية

الغدة الدرقية هي المسئولة عن الحفاظ على التمثيل الغذائي للشخص وكذلك العديد من الوظائف لنمو الجلد والشعر والأظافر والأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية يعانون من الأظافر الجافة والمشققة والهشة.