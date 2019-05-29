اكتشاف جين يُحصّن "السالمونيلا" من أقوى المضادات الحيوية

اكتشف علماء في جامعة كورنيل الأمريكية، جيناً يتسبب في منح بكتيريا "السالمونيلا" القدرة على مقاومة أحد أقوى المضادات الحيوية في العالم.

وأثناء فحص الجينوم لهذه البكتيريا التي تنتقل إلى الإنسان عن طريق اللحوم والبيض والمياه الملوثة بها، وجد علماء الأطعمة في كورنيل، جين "mcr-9" بإحدى سلالاتها، والذي ثبت أنه يعطيها مقاومة لمضاد الـ"كوليستين"، وفق ما ذكر الباحثون في دراسة نُشِرت مؤخراً في دورية "mBio"، التي تصدِرها الجمعية الأمريكية لعلم الأحياء المجهرية (ASM).

وينتمي "كوليستين" لواحدة من 5 فئات للمضادات الحيوية المصنفة من قبل منظمة الصحة العالمية على أنها "على درجة عالية من الأولوية"، أي أنها عقاقير يلجأ إليها الأطباء عندما تُستَنفد جميع خيارات مكافحة العدوى الأخرى.

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وقال مارتن ويدمان، أستاذ سلامة الأغذية والباحث الرئيسي بالدراسة، في تقرير نشره الموقع الإلكتروني لجامعة كورنيل، بالتزامن مع نشر الدراسة: "كانت المفاجأة التي كنا على موعد معها أن السلالة التي يوجد بها هذا الجين مقاومة لهذا المضاد الحيوي، وهذا يعني حرفياً الموت للمرضى، لأن الكولستين هو الخيار الأخير الذي يلجأ له الطبيب".

وتأكد الفريق البحثي من هذا الاكتشاف عن طريق إدخال الجين في سلالة غير مسببة للأمراض من بكتيريا الإشريكية القولونية "E.coli"، ما جعلها هي الأخرى مقاومة لـ"الكوليستين".

وذكر ويدمان: "بهذا الاكتشاف يعدّ Mcr-9 الأحدث في سلسلة الجينات المقاومة للكوليستين، والتي تم اكتشافها عام 2015، وقد أضاف المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية، وهو جزء من المعاهد الوطنية للصحة في أمريكا، تفاصيل حول هذا الجين الجديد إلى قاعدة بياناته، بحيث يمكن للمهنيين الطبيين وغيرهم الآن استخدام هذه المعلومات لتحديد هذا الجين في البكتيريا المعزولة من المنتجات الغذائية والناس".

وأضاف: "يمكن الآن اختبار البكتيريا المعزولة من المنتجات الغذائية بحثاً عن هذا الجين، ويمكن فحص المرضى بحثاً عن البكتيريا التي تمتلكه، والتي ستكون مقاومة للكوليستين".

ويأمل ويدمان أن تساعد التفاصيل حول الجين، والتي وضعها الفريق البحثي في قواعد البيانات الوطنية والدولية، العلماء في تطوير علاج مناسب يتعامل مع السلالات الحاملة له من السالمونيلا.