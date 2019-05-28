أهم وأبرز فوائد ورق السدر المتعددة لكلٍ من الجسم والبشرة والشعر

تعتبر أوراق السدر من النباتات ذات الفوائد المتعددة، والتي تستخدم في علاج العديد من المشكلات الصحية ومشاكل الشعر والبشرة، وتندرج شجرة السدر تحت قائمة النباتات الصحراوية التي تتحمل العوامل الخارجية والظروف القاسية من المناخ وقلة المياة، وتعتبر من أهم أشجار نبات النبق المميز، ونتناول معاً في هذا المقال أهم فوائد ورق السدر بالنسبة لكلٍ من الجسم والبشرة والشعر.

أهم فوائد ورق السدر للجسم

تتميز أوراق السدر بإحتوائها على العديد من العناصر الهامة، بالإضافة لكونها تتمتع بخصائص مطهرة قاتلة للجراثيم والبكتيريا، مما يعزز من عمل أجهزة الجسم بكفاءة عالية لتتحسن صحة الفرد، ومن أهم فوائد ورق السدر:

تحتوي أوراق السدر على خصائص مطهرة وقاتلة للبكتيريا والجراثيم، مما جعلها من المواد المثالية للقضاء على الطفيليات بالجهاز الهضمي، فينعكس على حركة الأمعاء ويسهل عملية الهضم.

يساعد ورق السدر على التخلص من الغازات والمغص المصاحب لها، كما تُستخدم كمهدئ لآلام المعدة والقولون.

يساعد ورق السدر على تخفيف حموضة المعدة.

تخفف من حرارة الجسم، فقد كان النبي صلّ اللهُ عليهِ وسلّم يستخدم الماء ونبتة السدر للتخلص من حرارة الجسم المرتفعة من خلال الإستحمام به بداية من الرأس وحتى القدمين.

يهدئ من حدة الآلام الروماتيزمية وآلام المفاصل.

تُحسن من تدفق الدورة الدموية، فهي تعمل على التخلص من السموم في الدم.

تُحسن عمل إنزيمات الكبد والعصارة الصفراء، مما يسهم إلى حدٍ كبير في منح الجسم النشاط والحيوية.

تخفف من حدة آلام الطمث.

نظراً لإحتوائها على خصائص مطهرة وقاتلة للبكتيريا والجراثيم، فهي تسهم في علاج الإلتهابات بالجسم، بما تشمله من إلتهابات اللثة وغيرها من الإلتهابات التي يُصاحبها إرتفاع في درجة الحرارة.

يُحسن من الشهية، فهو يخلص الأمعاء مما تحتويه من ديدان وطفيليات مختلفة، مما ينعكس على شهية الشخص بالإيجاب.

تعالج أمراض فقر الدم المختلفة.

تُحسن من عملية الإسترخاء، فمن فوائد ورق السدر أنها تساعد الجسم على التخلص من القلق والتوتر، وتمنح العور بالهدوء النفسي.

تعمل كعنصر فعّال طارد للبلغم.

تحد من مشكلات الجهاز التنفسي وتسهم في علاجها.

أهم فوائد ورق السدر للبشرة

تساعد في علاج حبوب الشباب؛ لما يحتويه من خصائص مطهرة ومقاومة للبكتيريا والجراثيم.

تستخدم كعلاج فعّّال في الحد من مشاكل البشرة الجافة والدهنية.

تحد من زيادة إفراز العرق.

تقاوم تكوّن الجذور الحرة مما يقي الجسم من الإصابة بالأورام الخبيثة.

تمنح البشرة إشراقة طبيعية ونضارة مثالية.

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أهم فوائد أوراق السدر للشعر

تُحسن تدفق الدورة الدموية لبصيلات الشعر، مما يعمل على تعزيز نمو الشعر وزيادة طوله وكثافته.

تحمي الشعر من الضعف المؤدي للتساقط.

تعيد للشعر البريق واللمعان لتبدين أكثر حيوية وإشراقاً.

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