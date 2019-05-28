تعرف على فوائد الذُرة الكثيرة والمتعددة للجسم

فوائد الذُرة كثيرة ومتعددة، والذُرة من أكثر المحاصيل الزراعية المتداولة في الكثير من البلدان حول العالم حيث أنها تحتل المركز الثالث في العالم بين المحاصيل الأكثر استهلاكاً وسوف نتعرف بشكل أوضح على فوائد الذُرة للجسم من خلال هذا المقال.

الموطن الأصلي لهذا النبات هو المكسيك وقد بدأت زراعتها من هناك ثم انتشرت في كافة أنحاء العالم ونعرف جميعاً أن الأرز هو المنتج الذي يحتل المركز الأول من ناحية المحاصيل المستهلكة عالمياً ويليه القمح ثم يأتي في المركز الثالث محصول الذرة حيث يتميز بمذاقه المميز ويتوفر في العديد من الأنواع كما أنه يحتوي على مجموعة رائعة من العناصر الغذائية الهامة والضرورية للجسم.

فوائد الذرة للصحة

تعمل على تقوية عضلة القلب وتقلل من خطر التعرض للنوبات القلبية وتصلب الشرايين وذلك لأنها غنية بنسبة كبيرة من الأحماض الدهنية الأحادية.

تقلل من امتصاص الكوليسترول في الجسم وبذلك تعمل على تقليل نسبته في الدم بشكل ملحوظ.

احتوائها على نسبة كبيرة من البوتاسيوم يجعلها تسيطر على ضغط الدم وتتمكن من تنظيمه بشكل فعال.

تحافظ على نسبة سوائل معتدلة في الجسم بدون تخزين للماء في الجسم.

غنية بنسبة ممتازة من الحديد مما يجعلها من أفضل المأكولات التي يمكن تناولها من أجل التخلص من حالات الأنيميا وفقر الدم.

تعزز من قوة النظر وتحمي من الكثير من المشكلات التي تتعرض لها العين.

تقوي من قدرات الجهاز المناعي في الجسم بشكل كبير مما يجعلها أكثر قدرة على مواجهة الأمراض.

تحتوي على نسبة كبيرة للغاية من الألياف الغذائية ولذلك فهي حل للكثير من مشاكل المعدة والجهاز الهضمي حيث تقضي على الإمساك تماماً وتعمل على حل المشاكل التي تواجه القولون العصبي.

ينصح بتناول الذُرة للسيدة الحامل حيث أن به العديد من الفوائد وعلى رأسها أنها تحمي الجنين من التشوهات.

أكدت الدراسات أن الحامل التي تتناول الذرة أثناء فترة حملها نادراً ما تلد طفل أقل من الوزن الطبيعي.

تعمل على الحفاظ على صحة الكبد.

نظراً لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من الفوسفور فهي هامة من أجل صحة وقوة العظام وزيادة كثافتها مما يقلل من خطر التعرض لهشاشة العظام.

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فوائد الذرة العامة

تمنح الجسم الطاقة والنشاط من أجل القيام بالكثير من الأنشطة اليومية وتقضي على الخمول والكسل تماماً.

علاج فعال ومثالي للكثير من مشكلات الشعر منها التقصف والتساقط والهيشان.

تحمي من علامات الشيخوخة المبكرة وتؤخر ظهور التجاعيد بالبشرة.

من أفضل الأطعمة التي ينصح بتناولها للأشخاص التي تعاني من النحافة حيث أنها تعمل على زيادة الوزن.

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