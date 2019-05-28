شكرا لقرائتكم خبر عن اطمنى على نفسك.. 7 فحوصات مهمة لصحة المرأة "لازم تعمليها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصحة الجيدة هى أول طرق الحصول على الجمال والرشاقة، لذلك لا بد أن تهتم المرأة بصحتها والمتابعة الدورية مع الطبيب وإجراء الفحصوات اللازمة للاطمئنان على صحة وأعضاء الجسم وخصوصا مع التقدم فى العمر، ويقدم ”الخليج 365” أبرز الفحوصات التى يجب أن تقوم بها المرأة باستمرار، وذلك وفقًا لما ذكره موقع everydayhealth وهى



فحص

1: الكالسيوم، فمع الحمل والولادة قد يقل الكالسيوم فى جسم المرأة ويؤثر ذلك على صحة العضلات والمفاصل، وقد يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

2: فيتامين د، وهو من أهم الفيتامينات التى تؤثر على صحة المرأة، فلا بد من معرفة نسبته وعلاج نقص الفيتامين.

3:الغدة الدرقية، نشاط الغدة أو كسلها يؤثر على صحة المرأة وعلى الإنجاب، لذلك يجب الاهتمام بإجراء فحوصات الغدة.

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فحوصات

4:الكولسترول، يجب فحص مستوى الكولسترول دائمًا منعًا لحدوث أى مشاكل على الصحة.

5:فحوصات الثدى، سواء الفحص الذاتى أو الفحص الدورى عن طريق التصوير الإشعاعى السنوى.

6: فحوصات الكبد والكلى وخصوصا لمرضى الضغط العالى، للأطمئنان على الصحة.

7:نسبة الحديد، فمع التقدم فى العمر قد يفقد الجسم العديد من الفيتامينات التى تؤثر على الصحة وخصوصًا الحديد، فلابد من إجراء الفحص ومعرفة النسبة.