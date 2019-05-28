القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد الهولندي هينك تين كات، المدير الفني لفريق الوحدة الإماراتي، بدفاع فريقه خلال الموسم المنصرم من مسابقة دوري الخليج العربي. وأكد المدرب أن دفاع الفريق بدأ يتطور هذا الموسم خاصة في مباريات دوري أبطال آسيا.

وتابع المدرب: "هذا الدفاع أصبح مذهلا وقاد الفريق للفوز على الريان بدوري الأبطال". طالع في الفيديو التالي تصريحات تين كات لـ"العين الرياضية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. تين كات يشيد بدفاع الوحدة هذا الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.