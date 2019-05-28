هاري كين يؤكد جاهزيته لنهائي دوري أبطال أوروبا

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علي البحيريالإثنين 2019/5/27 10:53 مساء بتوقيت أبوظبي
هاري كين مهاجم توتنهام
أكد هاري كين، مهاجم توتنهام الإنجليزي، جاهزيته لمواجهة ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا، السبت المقبل.
ويلعب ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري الأبطال يوم 1 يونيو/ حزيران المقبل في ملعب "واندا ميترو بوليتانو"، معقل أتلتيكو مدريد الإسباني.
وغاب كين عن المشاركة مع توتنهام، بعد الإصابة التي تعرض لها في أربطة الكاحل بمباراة مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.
وقال كين في تصريحات لشبكة "بي بي سبورت" الإنجليزية: "أشعر بحالة جيدة ولم تحدث أية مشاكل حتى الآن".
وأضاف: "بدأت أشعر بالقدرة على العودة للفريق في نهاية الأسبوع الماضي، وهذا الأسبوع أريد الوصول على أعلى مستوى ممكن من اللياقة البدنية".
وأتم: "يعود الأمر في النهاية إلى المدرب بتقييمه وتحديد ما إذا كنت مستعدا لذلك أم لا، لكنني أشعر أنني بحالة جيدة وجاهز حتى الآن".
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