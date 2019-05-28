شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات مرضية يمكن اكتشفاها من خلال الفم.. منها السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتم تدريب أطباء الأسنان على اكتشاف أكثر من مجرد تسوس الأسنان، فقد تشير هذه العلامات الحمراء لمشاكل الأسنان فى فمك إلى وجود مشكلة صحية تحدث فى أماكن أخرى من الجسم.

احمرار وتورم اللثة هى السمة المميزة لمرض اللثة، ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض "cdc" فإن مرض السكر يجعل مرض اللثة أسوأ، ويمكن لأمراض اللثة أن تجعل سكر الدم أكثر صعوبة فى السيطرة عليه.

طحن أسنانك أو شدها قد يكون علامة على الوقوع تحت الضغط، وبمرور الوقت يمكنك أن يسبب طحن الأسنان تلفها والحساسية والألم، وبل يزيد خطر كسر الأسنان.

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مشاكل الاسنان

انحسار اللثة علامات على انخفاض كثافة المعادن فى العظام، مما قد يؤدى إلى هشاشة العظام، النساء اللاتى يعانين من هشاشة العظام أكثر عرضة لفقدان الأسنان بثلاثة أضعاف من النساء غير المصابات بالمرض، وفقًا للمعهد الوطنى لالتهاب المفاصل وأمراض العضلات والعظام والجلد (NIAMS).

جفاف الفم قد يكون بسبب بعض الأدوية، ولكن أحد الأسباب المحتملة هو متلازمة سجوجرن التى تصيب المناعة الذاتية، والتى تصيب النساء أكثر من 40 عامًا بشكل أساسى.



مشاكل الفم

يمكن لأطباء الأسنان اكتشاف علامات فقدان الشهية والشره المرضى فى مرضاهم، فمع فقدان الشهية يمكن أن يسبب نقص التغذية بما فى ذلك نقص فيتامينات الكالسيوم والحديد، تسوس الأسنان وأمراض اللثة وقروح السقى والفم الجاف.