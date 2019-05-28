"الصحة العالمية" تعتمد قراراً لتوفير الأدوية بأسعار مناسبة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتمدت منظمة الصحة العالمية قراراً بشأن تحسين شفافية أسواق الأدوية واللقاحات وسائر المنتجات الصحية، بهدف توسيع نطاق تحصيلها بأسعار معقولة.

وحثّ القرار الدول الأعضاء في المنظمة العالمية على تعزيز مشاركة المعلومات بشأن الأسعار الفعلية التي تدفعها الحكومات وبقية المشترين للمنتجات الصحية، فضلاً عن زيادة الشفافية في براءات الاختراع الصيدلانية ونتائج التجارب السريرية، وغيرها من مُحدّدات التسعير على امتداد سلسلة القيمة من المختبر إلى المريض.

ودعت أمانة منظمة الصحة العالمية، في ختام دورتها الـ72 بجنيف، الثلاثاء، إلى دعم الجهود المبذولة بغية تحقيق الشفافية، ورصد تأثيرها على قدرة تحمُّل التكاليف وتوافر المنتجات الصحية، بما في ذلك تأثير التسعير التفاضلي.

وقالت المنظمة، في بيان أصدرته، إنها تهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء على التفاوض وفق أسعار معقولة، ما يتيح توسيع نطاق وصول السكان إلى المنتجات الصحية، موضحة أن ضمان الحصول على الأدوية يعدّ مفتاح النهوض بالتغطية الصحية الشاملة.