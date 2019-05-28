إصابتان بشلل الأطفال في أفريقيا الوسطى ومخاوف من الفيروس

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رويترزالثلاثاء 2019/5/28 07:52 مساء بتوقيت أبوظبي
تسجيل 10 حالات في أفريقيا و24 بأفغانستان وباكستان
أفادت منظمة الصحة العالمية في تقرير، الثلاثاء، باكتشاف حالتيْ إصابة بشلل الأطفال في جمهورية أفريقيا الوسطى، ما يُمثِّل أحدث ضربة لجهود القضاء على المرض.
وقالت المنظمة إنه تم إبلاغها بالحالتيْن يوم 24 مايو/أيار الجاري، مضيفةً في تقريرها: "هناك خطورة كبيرة من احتمال انتقال الفيروس، بالنظر إلى وجود الحالتين في منطقة سكنية تضم 8000 نسمة".
وأوضحت: "الحالتان ليس لديهما تاريخ سابق من التطعيم ضد شلل الأطفال.. تغطية اللقاح في المنطقة المتأثرة تمثّل 50% فقط، وانعدام الأمن يعدّ أحد العراقيل الأساسية".
وكشفت أحدث بيانات "المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال" عن رصد 10 حالات إصابة بالمرض في أفريقيا، العام الحالي، من بينها 8 في نيجيريا وواحدة في الصومال وأخرى بجمهورية الكونغو الديمقراطية، كما أعلنت باكستان وأفغانستان عن تسجيل 24 إصابة.
وينتشر شلل الأطفال في المناطق التي تعاني من سوء الرعاية الصحية، حيث يهاجم الفيروس الجهاز العصبي وقد يُسبّب شللاً دائماً خلال ساعات.
ويعتبر الأطفال دون الخامسة أكثر عرضةً للإصابة بالمرض، لكنّ الوقاية منه ممكنة عبر تلقِّي جرعات من اللقاح.
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