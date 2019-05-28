شكرا لقرائتكم خبر عن تنميل اليد عند الاستيقاظ من النوم.. قد يكون علامة على نقص فيتامين ب12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنميل اليد بعد الاستيقاظ من النوم إحساس مزعج، ويعتبر بعض الأشخاص هذا الشعور نتيجة لوضع نوم خاطئ قد يضع ضغطًا على الذراع، ولكن الأمر قد يكون ليس وضعية نوم خاطئ ولكن علامة على حالة طبية كامنة.

سبب متلازمة النفق الرسغى هو الضغط على العصب المتوسط ​​فى النفق الرسغى، وهو ممر ضيق فى مقدمة معصم اليد يؤدى إلى الشعور بالوخز والتنميل، قد تؤدى حركات اليد المتكررة، مثل الكتابة على لوحة المفاتيح أو استخدام الآلات والسمنة للإصابة بمتلازمة النفق الرسغى.

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يحدث داء الفقار العنقى عادة بسبب التآكل اليومى للأقراص الشوكية فى الرقبة نتيجة لتقدم السن، يمكن أن يسبب علامات هشاشة العظام، مثل نتوءات العظام، والأقراص المنتفخة يستطيع كلاهما تضييق المساحة فى العمود الفقرى العنقى والضغط على جذر العصب أو الحبل الشوكى، مما يؤدى إلى تنميل وخز فى الذراع واليدين.

يشير الاعتلال العصبى المحيطى إلى العديد من الحالات التى تنطوى على ضرر للجهاز العصبى المحيطى، والذى يستقبل ويرسل إشارات بين الجهاز العصبى المركزى وبقية الجسم.

داء السكر هو مرض مزمن يسبب ارتفاع نسبة السكر فى الدم يحدث ذلك عندما لا يستجيب للجسم للإنسولين بشكل فعال أو لا يستجيب بشكل كافٍ، يعانى ما يقرب من نصف المصابين بداء السكرى من أشكال من تلف الأعصاب، بما فى ذلك الاعتلال العصبى المحيطى ومتلازمة النفق الرسغى، مما قد يسبب الألم والتنميل والضعف فى اليد.

فيتامين ب 12 ضرورى لعمل المخ والجهاز العصبى المركزى وتكوين خلايا الدم الحمراء، يمكن أن يحدث نقص فيتامين ب 12 بسبب عدد من العوامل، مثل العمر وتاريخ الأسرة وبعض الحالات الطبية، مثل التهاب المعدة وأمراض المناعة الذاتية، قد تشمل أعراض نقص فيتامين ب 12 التنميل والوخز فى القدمين واليدين وضعف العضلات وفقدان الشهية.