مصممة أزياء سويسرية تقضي 1000 ساعة لصناعة زي "إله الموتى" عند الفراعنة

ألقى موقع بورد باندا الضوء على زى أسطورة لإله الموتى الفرعونى أنوبيس، وكيف قضت مصممة الأزياء السويسرية مارتينا 1000 ساعة عمل لصنع هذا الزى، حيث قالت مصممة الأزياء إنها حصلت على جميع المواد اللازمة للمشروع من متجر لأجهزة الكمبيوتر، واستغرق الأمر سنة من التخطيط منذ البداية حتى نهاية العمل وإخراجه فى تلك الصورة، وأنها قضت حوالى 1000 ساعة عمل على مدار عام كامل على هذا الزى، مع أنها مازالت جديدة فى هذا المجال، لذا أحيانا ما يستغرق الأمر محاولات كثيرة لعمل شيء ما، لذا فقد استغرق الأمر أربع محاولات للحصول على جوهرة القلب بشكل صحيح.

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وأضافت: قضيت الكثير من الوقت فى التخطيط لكيفية إرفاق جميع قطع الدروع العائمة، لقد صنعت الفستان الذى يحتوى على مادة صلبة، لذا اضطررت لمعرفة كيفية التحرك، وكيف يمكننى ارتداء الدرع وخلعه بمفردى، وكيفية جعل القطع قابلة للفصل من أجل النقل لأنها ضخمة والمنجل على وجه الخصوص. "

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