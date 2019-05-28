صحة ورشاقة

جفاف الفم عند الاستيقاظ من النوم هيسبب مشاكل فى الصوت والتهاب الحلق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جفاف الفم عند الاستيقاظ من النوم له آثار صحية خطيرة، الأمر الذى يحتاج إلى فحص طبى عاجل لمعرفة سبب ذلك، في بعض الأحيان يكون السبب غير قابل للشفاء ولكن هناك طرق لتخفيف جفاف الفم حتى لو لم تستطع التخلص منه تمامًا، حسبما ذكر موقع "webmed".

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ما هو جفاف الفم
 

يحدث جفاف الفم عندما لا يكون لديك ما يكفي من اللعاب في فمك لأن غددك لا تنتج ما يكفي منه ، واللعاب مهم جداً لصحتك لأنه يقتل البكتيريا وينظف فمك ويساعد على التخلص من الطعام الذي تتناوله.

قد يسبب جفاف الفم أعراضًا مثل
 

التهاب الحلق

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حرقه في الفم

صعوبة في البلع

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بحة ومشاكل الكلام

جفاف في الأنف وممرات الأنف

جفاف الفم يمكن أن يؤدي إلى:
 

سوء التغذية

مضاعفات الأسنان ، مثل أمراض اللثة ، تسوس الأسنان ، وفقدان الأسنان

الضيق النفسي ، مثل القلق أو الإجهاد أو الاكتئاب

انخفاض حاسه التذوق

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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