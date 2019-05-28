شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. منظمة الصحة العالمية تعترف بـ"الإرهاق" في التصنيف الدولي للأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترفت منظمة الصحة العالمية لأول مرة بـ "الإرهاق" في التصنيف الدولي للأمراض (ICD).

القرار الذي تم التوصل إليه خلال جمعية الصحة العالمية في جنيف يمكن أن يساعد في إرجاء عقود من النقاش بين الخبراء حول كيفية تحديد الإرهاق ، وما إذا كان ينبغي اعتباره حالة طبية أم لا.

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وفي آخر تحديث لمجموعتها للأمراض والإصابات في جميع أنحاء العالم ، تعرف منظمة الصحة العالمية بـ "الإرهاق" على أنه متلازمة يتم تصورها على أنها ناتجة عن الإجهاد المزمن في مكان العمل الذي لم تتم إدارته بنجاح.

ويشير التصنيف إلى أن "الإرهاق يشير تحديداً إلى ظواهر في السياق المهني ولا ينبغي تطبيقه لوصف التجارب في مجالات أخرى من الحياة".