فيصل بن معمر: السعودية كافحت الإرهاب فكريا وأمنيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال فيصل بن معمر، أمين عام مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، إن السعودية كافحت الإرهاب فكريا وأمنيا.

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