فيديو.. تين كات يتحدث عن مسيرته مع الوحدة والإنجاز الآسيوي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبر الهولندي هينك تين كات المدير الفني لفريق الوحدة عن سعادته بالفترة التي قضاها مديراً فنياً للفريق الإماراتي، وبالنتائج التي تحققت خلال مسيرته.

وقال تين كات في تصريحات لـ"العين الرياضية": "حظيت بوقت رائع مع اللاعبين هنا، نحن فريق جيد معاً، عندما أتيت إلى هنا لم يكن اللاعبون في أفضل مستوى لهم، ولم تكن الأجواء جيدة، لكننا بدأنا العمل الجاد وهذه هي النتيجة الآن".

وأضاف تين كات: "أعتقد أننا أفضل فريق في الدور الثاني من الموسم، أشعر بسعادة كبيرة لإنهاء الموسم بهذه الطريقة".

وأتم: "نجحنا في التأهل لدوري أبطال آسيا في الموسم الجديد، وفي الموسم الحالي نحن في ثمن نهائي المسابقة، وهذا أمر مهم جداً للنادي وللجميع هنا".