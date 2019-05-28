إنفوجراف.. ٥ أسباب لغازات البطن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تُعَد غازات البطن من المشكلات الصحية التي يعاني منها الصغير والكبير على حد سواء، والتي ترجع إلى عدد من الأسباب تتعلق بنوعية الطعام وطريقة تناوله وصحة الإنسان.

وتتشكّل غازات البطن كنتيجة طبيعية لعمليات هضم الطعام أو دخول الهواء للمعدة أثناء الشرب أو تناول الطعام، وتختلف قابلية تشكّل الغازات نتيجة تناول بعض أنواع الأطعمة من شخص إلى آخر، وغالبا ما يكون تشكّل الغازات طبيعيا وغير مصحوب بمشكلة صحية.



الإنفوجراف التالي يرصد أهم أسباب غازات البطن، التي قد تضع البعض في مواقف محرجة خارجة عن إرادتهم.



