هذه الأنشطة تضمنُ لك الرشاقة وإنقاص الوزن بدون مجهود!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تنظرُ بعض السيدات لمسألة إنقاص الوزن على أنها مهمة شبه مستحيلة، نظرًا لما تتطلّبه من جهد وأموال في نفس الوقت، ناهيك عن مشقّة الأمر على النفس من الناحيتين البدنية والنفسية.

لكن فريقًا من الخبراء كشف مؤخرًا عن مجموعة نصائح بسيطة يسهل القيام بها وتتّسم بدرجة عالية من الفعالية في جهود إنقاص الوزن وتعزيز مستوى لياقتك البدنية ويمكنك القيام بها في أي وقت، وهي:

- الوقوف على قدم واحدة أثناء غسل الأسنان بالفرشاة.

- الذهاب سيرًا على القدمين للعمل أو للتسوّق.

- تنظيف السيارة بنفسك، حيث يعمل ذلك النشاط على حرق 153 سعرة عند غسلها من الخارج فقط.

- زيادة الوقت المخصّص للعب مع أطفالك لأنهم يكونون في الغالب أكثر نشاطًا وحيويةً.

- التوقّف عن استخدام عربات التسوق الموجودة بمحلات السوبر ماركت والتجول باستخدام السلة.

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- استخدام السلالم في الصعود والنزول بدلاًَ من المصاعد.

- القيام بتمارين قاع الحوض في السيارة.

- المشي وقت وجبة الغذاء يزيد الإنتاجية، السعادة، الهدوء والفعالية ويعمل في نفس الوقت على تعزيز مستويات اللياقة البدنية.

- القيام ببعض أعمال الزراعة في البستان، حيث ثبت أن جزّ العشب لمدة نصف ساعة يحرق 196 سعرًا حراريًا، في حين أن الحفر والتجريف يعمل على حرق 250 سعرًا حراريًا.

- الوقوف في الحافلات أو في عربات مترو الأنفاق، حيث ثبت أن ذلك يعمل على تقوية العضلات وتحسين التوازن.

- استخدام فواصل التلفزيون الإعلانية في القيام ببعض تمارين الإطالة.