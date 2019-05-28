باحثون يُحددون أخطر المواد الغذائية على الحوامل

استنتج باحثون من جامعة غريفيت الأسترالية أنَّ أخطر المواد الغذائية للحوامل هي رقائق البطاطا والمايونيز والزيوت والأطعمة المحتوية على نسبة عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة لأنَّها قد تسبب الإجهاض.

واكتشف الباحثون كيف يؤثر حمض اللينولينيك "أحد الأحماض الدهنية غير المشبعة بأوميغا 6"، في الصحة.

وبينت نتائج التجارب التي أجروها على إناث الجرذان، التي كانت تطعم بمواد غذائية تحتوي على أحماض دهنية نسبتها خمسة أضعاف ما تحتويه الأطعمة العادية، بعد ذلك سمحوا للذكور العيش مع هذه الإناث، وبدأوا يراقبون تطور الأجنة والتغيرات الحاصلة في الحالة الصحية للإناث.

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واكتشف الباحثين من هذه المتابعة عدم وجود أي تغيرات في وزن الأجنة وسرعة نموها، ولكن في نفس الوقت ازداد في جسم الأمهات تركيز الهرمون الذي يسبب الإجهاض، كما أن هذا النظام الغذائي أسفر عن انخفاض نسبة الذكور في الأجنة بمقدار 16%.

واستنتج الباحثون من ذلك، أن المواد الغذائية المحتوية على نسبة عالية من حمض اللينولينيك وغيره من الدهون غير المشبعة تشكل خطورة على حياة المرأة الحامل.

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يُذكر أنَّ هذا الحمض موجود في الزيوت النباتية والحيوانية وفي رقائق البطاطا والمايونيز.

وقال داني سكيلي من جامعة غريفيت الأسترالية "من المهم للغاية أن تتبع الحوامل نظامهن الغذائي. لقد أظهرنا مرة أخرى أن الإفراط في تناول أنواع معينة من المواد الغذائية يمكن أن يؤثر سلبًا على نمو الجنين وصحته وحياته".

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