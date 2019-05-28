شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. كيف تضمن حج وعمرة خالية من الأزمات الصحية × 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحكومة فى بث سلسلة من الرسائل التوعوية موجهة إلى الحجاج والمعتمرين من خلال الموقع الإلكترونى الجديد المخصص لنشر التوعية الصحية لضمان حج وعمرة آمنة خالية من الأزمات الصحية. "الخليج 365" يستعرض عددا من النصائح لضمان حج وعمرة خالية من الأزمات الصحية . 1 - أن يكون الغذاء غنياً بالفيتامينات خاصة الكبدة والفواكه الطازجة والقمح والذرة. 2 - البعد عن تناول المأكولات المكشوفة والاقتصار على تناول المعلبات الجاهزة بعد التأكد من تاريخ صلاحيتها . Advertisements 3 - ينصح دوما بالاعتدال فى الطعام، وعدم ملء المعدة، وتحميلها فوق طاقتها. 4 - تجنب الأطعمة التى تسبب عسر الهضم وغازات البطن، مثل المواد الدسمة وغيرها. 5 - غسل الخضروات الطازجة والفواكه بشكل جيد. 6 - طهى اللحوم جيدا. 7 - تناول سوائل تحتوى على نسبة معقولة من الأملاح لتفادى ضربات الشمس. 8 - مراعاة النظافة الشخصية من غسل اليدين قبل الطعام، واستخدام الصابون غير المعطر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد فى دقيقة.. كيف تضمن حج وعمرة خالية من الأزمات الصحية × 8 معلومات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.