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شكرا لقرائتكم خبر عن "ديلى ميل": العسل فعال لعلاج الهربس مثل الكريمات المضادة للفيروسات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العسل له قيمة غذائية كبيرة نظراً لاحتوائه على كميات كبيرة من المغذيات والفيتامينات ويستخدم لعلاج العديد من الأمراض كما أنه يساعد على التئآم الجروح.
ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال العلماء إن العسل قد يكون قادرًا أيضًا على محاربة القروح الباردة "الهربس" أو "الحزام النارى" التى من الصعب التخلص منها ، وعادة ما يتم علاجها بكريمات مضادة للفيروسات.
ولكن تبين أن العسل المشتق من شجرة في نيوزيلندا له نفس القدر من الفعالية في التئام الهربس أو الحزام النارى، حيث استخدم المشاركون في التجربة إما كريمًا مضادا للفيروسات أو عسلًا ، وكلاهما أزال الألم والجرح في غضون تسعة أيام.
وأوضح الباحثون أن المادة التي ينتجها النحل الطنان، لها تاريخ طويل من الاستخدام العلاجي مع بعض الدراسات التي تبين أن لها خصائص مضادة للجراثيم.
وأضاف الباحثون أن فيروسات الهربس تسبب القروح الباردة، وحوالي 7 من كل 10 أشخاص في المملكة المتحدة مصابون بالفيروسات ، وعادةً ما تنتقل الهربس على الشفاه عن طريق التقبيل من قبل شخص مصاب نشط، وفقاً للتقديرات.
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