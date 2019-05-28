شكرا لقرائتكم "الأسبرين يوميا".. جلطات وموت مبكر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أشار باحثون أميركيون إلى أن خطر حدوث نزيف في الدماغ يزداد في حال تناول حتى جرعات صغيرة من الأسبرين يوميا.

كما أفادت الأنباء نقلا عن توصيات الكلية الأميركية لأمراض القلب وجمعية القلب الأميركية، بأن الأطباء أوقفوا وصف الأسبرين للمرضى كدواء وقائي للمسنين غير المعرضين للإصابة بأمراض القلب، مع أن هذا كان معتادا في السابق.

وكشفت الدراسات والبحوث الجديدة عن أن تناول جرعات صغيرة من الأسبرين يوميا يزيد خطر حدوث نزيف داخلي وقد يؤدي إلى موت مبكر.

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كما أكد الباحثون أن تناول جرعة من الأسبرين يوميا للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية والجلطات، يرتبط بخطر حدوث نزيف دموي في الدماغ لدى الأشخاص الذين لا يعانون من هذه الحالات".

وبعد نتائج 13 دراسة علمية، اشترك فيها 130 ألف شخص تتراوح أعمارهم ما بين 42-74 سنة، لا يعانون من أمراض القلب، ولم يصابوا بالجلطة الدماغية، إلا أنهم كانوا يتناولون الأسبرين كتدبير وقائي من هذه الأمراض. اتضح في النهاية أنه في جميع هذه الدراسات، ارتبط الأسبرين بزيادة خطر الإصابة بنزيف دموي في الدماغ.

لذلك أكد مختصون على ضرورة الحذر الكبير أثناء وصف الأسبرين للمرضى الذين لا يعانون من أمراض القلب، والأفضل تحسين نمط حياتهم ومراقبة مستوى ضغط الدم والكوليسترول لديهم.