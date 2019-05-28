شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أطعمة تقوى الذاكرة.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الدماغ أهم وأبرز عضو فى جسم الإنسان، إذ تربطه علاقة وطيدة بالقلب والهرمونات وضغط الدم، لذلك فأنه يستخدم حوالى 20 % من السعرات الحرارية الموجودة فى الجسم.

ويحتاج الجسم ما يكفى من العناصر الغذائية الأساسية مثل أحماض "أوميجا 3" ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن الأخرى.

واقترح موقع "بولد سكاي" قائمة تتكون من 10 أطعمة صحية، تساهم فى تعزيز وتحسين أداء دماغ الإنسان:

1- التوت: يحتوى على كمية مهمة من مضادات الأكسدة، التى لها آثار إيجابية على دماغ الإنسان، مثل تحسين التواصل بين خلايا المخ وتقليل خطر الإصابة بالأمراض العصبية المرتبطة بالعمر.

2- الأفوكادو: مصدر جيد للدهون غير المشبعة، التى تعزز وظائف المخ وتحسن الوظائف الإدراكية وتقلل خطر التدهور المعرفى.

3- الأسماك الزيتية: السلمون والتونة والسردين وأنواع أخرى تعد مصدرا ممتازا للأحماض الدهنية أوميجا 3. تساعد هذه الأحماض الدهنية على تحسين بنية خلايا الدماغ (الخلايا العصبية).

4- المكسرات: البذور غنية بفيتامين E والأحماض الدهنية أوميجا 3، التى تحمى خلايا المخ من الإجهاد التأكسدى، الذى يشير إلى حالة عدم التوازن فى نظام العوامل المؤكسدة.

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5- البروكلى: مصدر جيد لمضادات الأكسدة وفيتامين K، المرتبط بتحسين ذاكرة كبار السن، حسب دراسة أجريت عام 2016.

6- البيض: طعام صحى يحتوى على كمية جيدة من فيتامينات B: مثل فيتامين B6 وفيتامين B12 وحمض الفوليك، التى تؤخر التراجع المعرفي وتمنع تقلص المخ.

7- الشوكولاته الداكنة: تحتوى على مركبات الفلافونويد ومضادات الأكسدة والكافيين، التى تنشط الذاكرة وتزيد نسبة التركيز.

8- القهوة: تتوفر على كمية وفيرة من الكافيين ومضادات الأكسدة، التى تطرقنا لأهميتها سابقا.

9- الشاى الأخضر: مشروب مهم يعزز الذاكرة ويحسن أداءها ويزيد نسبة اليقظة والتركيز.

10- البرتقال: مصدر لفيتامين C، الذي يمنع التدهور العقلى ويحمى خلايا المخ.