9 أنواع من الفواكه لا تستغني عنها خلال شهور الحمل.. تعرّفي عليها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكّد خبراء التغذية على ضرورة تناول المرأة الحامل لكميات كبيرة من الفواكه والخضروات، لما تتمع بها من فوائد صحية مميزة تقوّي جسد المرأة من جهة، وتضاعف صحة الجنين من جهة أخرى.

ورغم تقلُّب البرامج الغذائية في كثير من الأحيان خلال فترة الحمل، حينما يُسمح للمرأة بتناول بعض الأطعمة والابتعاد عن أشياء أخرى، إلا أن ذلك لا يمنع من تناول الخضار والفواكه خلال الشهور التسعة.

وفي هذا السياق؛ عرضت مجلة "Medical News Today"قائمةً من الفواكه التي يُفضل للمرأة تناولها خلال فترة الحمل، للأسباب التالية:

1- الرمان: يحتوي على فيتامين (ك) والكالسيوم والفوليك والحديد، وهو ما يساعد على صحة العظام.

2- الأفوكادو: يمد الجسم بالطاقة كونه يحتوي على دهون صحية، تقي من الإصابة بعيوب الأنبوب العصبي، وهو أيضًا يحفز الخلايا المسؤولة عن بناء أنسجة الجلد والدماغ للجنين.

3- الجوافة: تحتوي على البوليفينول والكاروتينات وحمض الفوليك، بالإضافة لمجموعة متنوعة من المغذيات.

4- الموز: يحتوي على مستويات عالية من فيتامين (ج) والبوتاسيوم والألياف، وتساعد الألياف في الموز على تخفيف الإمساك المرتبط بالحمل، وهناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن فيتامين ب-6 يخفّض الإصابة بالغثيان والقيء في مراحل الحمل الأولى.

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5- العنب: يُقدّم للجسم فيتامين (ج) و(ك) بالإضافة لمضادات الأكسدة، وتدعم المغذيات الموجودة في العنب التغيرات الحيوية التي تحدث أثناء الحمل، فهو يحتوي على مضادات أكسدة محفّزة للمناعة، التي تساعد أيضًا على الوقاية من العدوى.

6- المشمش: غني بالكالسيوم والحديد والبوتاسيوم بالإضافة لفيتامينات (أ-ج-ه).

7- البرتقال: يحتوي على حمض الفوليك وفيتامين (ج) والماء، يساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم وصحته.

8- المانجو: غني بفيتامينات (أ-ج) فكأس واحدة من المانجو كافٍ لإعطاء الجسم الحصة اليومية الموصى بها من فيتامين (ج) وأكثر من ثلث الحصة اليومية لفيتامين (أ)

9- الكمثرى: غني بالألياف والبوتاسيوم وحمض الفوليك، ويساعد على الحد من حالات الإمساك، إضافة لدور البوتاسيوم الذي يُحسّن من صحة قلب الأم والجنين، كما يُعزّز من إعادة إنتاج الخلايا.