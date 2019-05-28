شكرا لقرائتكم خبر عن ليه ركوب الدراجات أفضل رياضة لصحتك؟ اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الدراجات من أفضل أنواع الرياضة المفيدة وغير المكلفة، وهى ضمن تمارين الكارديو التى تحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية؛ وإليك أبرز فوائد ركوب الدراجة لصحتك بحسب موقع men health .

1- تقلل خطر الوفاة بسبب الأمراض 1- تقلل خطر الوفاة بسبب الأمراض في دراسة دنماركية منذ أكثر من 14 عامًا أجريت على 30،000 شخص ، اكتشف أن الأشخاص الذين يذهبون إلى العمل وهم يركبون الدراجة لمدة 3 ساعات في الأسبوع قد قللوا من خطر الوفاة بنسبة 40٪ مقارنة بالأشخاص الذين لايفعلون ذلك. ٢- خفض الكوليسترول الضار ٢- خفض الكوليسترول الضار ركوب الدراجة جيد لتحسين لكوليسترول الجيد وتقليل الكوليسترول الضار بشكل كبير. وتخفض مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. Advertisements ٣- تحسين القوة العضلية والتخلص من الدهون ٣- تحسين القوة العضلية والتخلص من الدهون من أهم الأشياء لركوب الدراجة أنها رياضة بسيطة تقوى العضلات وتخلصك من الدهون . ٤-رياضة ركوب الدراجات تحسن صحة القلب والأوعية الدموية.

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