كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 مايو 2019 10:39 صباحاً - مما لا شك فيه أن المرأة عندما تعلم أنها أصبحت حاملاً وعلى وشك أن تكون أمًا بعد أشهر معدودات، فمن أكثر الأشياء التي تثير فضولها وحماسها -وهو أمر ليس مرتبطًا بالأمهات الجديدات فحسب، وإنما يتكرر مع كل حمل- أن تعرف متى يبدأ نبض الجنين ، ولن يقتصر السؤال على تلك المعلومة فقط، وإنما تكون هناك رغبة قوية لسماع صوت نبض الطفل، وعندما تسمع الأم نبضات قلب طفلها تشعر بحماس شديد ومتعة كبيرة.

وهنا تشرح الدكتورة نجوى صالح، استشارية أمراض النساء والتوليد، متى يبدأ نبض الجنين وكيف يمكن سماعه، حيث قالت: إن القلب يتكون من أربع حجرات، ولا تحمل المرأة في جنين بقلب مكتمل، وإنما ينمو القلب مثله مثل باقي الأعضاء، فمثلاً يبدأ سماع نبض الجنين بشكل واضح بعد الانتهاء من الشهر الثاني في الحمل، أي بين الأسبوع الـ11 والـ12، وفي هذا الأسبوع يمكن للأم أن تسمع نبض جنينها بوضوح، كما أن معدل نبض الجنين في الدقيقة الواحدة يكون عاليًا ما بين 120 -160 نبضة في الدقيقة.

متى يبدأ نبض الجنين في الانخفاض

بعد الولادة والتقدم في مراحل العمر يبدأ معدل النبض في الانخفاض حتى يصل إلى مستواه الطبيعي عند فترة ما بعد البلوغ والمراهقة ما بين 18 عامًا إلى 20 عامًا، فيكون معدل النبض من 60 إلى 80 نبضة على الحد الأغلب.

ولكن أثناء تكوُّن قلب الجنين ومع بداية النبض، تتلهف الأم لسماع تلك النبضات، ويمكنها -كما أشرنا- سماع نبضات الجنين لأول مرة في الأسبوع الـ12 من الحمل، ويكون ذلك من خلال "الدوبلر" أو من خلال أجهزة السونار، سواء السونار المهبلي أو السونار العادي، كما أن هناك بعض الأجهزة التي يمكن للأم شراؤها وتكبّر صوت نبض الجنين حيث يمكن سماعه في المنزل، ولكنه أمرٌ معقد قليلاً.

وجدير بالذكر أن الجنين في عمر الـ12 أسبوعًا يكون معدل نبضه 100 نبضة في الدقيقة، كما أن وجود النبضات لا يعني أن قلب الجنين اكتمل تمامًا، حيث يكتمل نمو حجرات القلب كافة طوال فترة الحمل.