فوائد الميرمية للحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 مايو 2019 10:39 صباحاً - تعتبر الميرمية من النباتات العطرية التي تحتوي على مواد غذائية مفيدة للجسم من فيتامينات ومعادن وزيوت معروفة بدورها في مكافحة الأمراض وتعزيز الصحة، ومعظمنا يدرك أهميتها منذ القدم حيث كان أجدادنا يستخدمونها كعلاجات ومشروبات عشبية وفي الطهي أيضاً.

التقت "الخليج 365 نت" بأخصائية التغذية العلاجية والسمنة "فيفيان محمد وهبي" لتحدثنا حول فوائد الميرمية بشكل عام وللحامل بشكل خاص، وهل لها أضرار على الحامل والجنين؟

أوضحت وهبي أنه بلا شك للميرمية فوائد عديدة بشكل عام، لكن بالنسبة للحامل لها فوائد ومضار أيضاً نوضحها هنا

فوائد المرمية للصحة

1. زيادة التركيز والقدرة الذهنية وتقوية الذاكرة.

2. مضاد للالتهابات والحساسية والفطريات.

3. تعزز صحة القلب وتخفض الكوليسترول لغناها بالفلافونويد والتي تساعد على استرخاء الأوعية الدموية.

4. تخفض مستوى الدهون الثلاثية.

5. تتحكم بمعدل دقات القلب وضغط الدم لغناها بالكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز.

6. تحافظ على توازن السوائل في الجسم.

7. تحسّن صحة الجلد لغناها بفيتامين سي، الذي يعزز إفراز الكولاجين مما يساعد على حماية الجلد في فترة الحمل من التشققات.

8. تقي من أنواع السرطانات لغناها بالمواد المضادة للأكسدة فتعمل على تقوية المناعة.

9. تعالج مشاكل الدورة الشهرية وتزيد من التبويض وزيادة فرصة الحمل.

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الميرمية للحامل

بينت وهبي أنه على الرغم من أهمية الميرامية للصحة وذلك لغناها بالماغنيسيوم والحديد والكالسيوم، ولكنها لا تعتبر مناسبة للاستهلاك خلال الحمل وذلك لعدم وجود أدلة علمية كافية تؤكد إمكانية شربها وذلك لأنها تحتوي على مركب عضوي يسبب ارتفاع ضغط الدم، ومن الممكن أن تسبب الإجهاض.

• تحذير

يجب التقييد بجرعة معينه من الميرامية، والجرعة يجب ألا تتخطى ١ غ في اليوم، وتشرب في الشهر التاسع لتسهيل عملية الولادة وذلك بعد استشارة الطبيب.

• طريقه استخدام الميرمية

يمكن استعمال الميرمية على شكل منقوع بعد الحصول على المنقوع بلون أصفر، ويمكن شربه محلى أو بدون تحلية حسب الرغبة كما يمكن إضافة ورق الميرمية إلى كوب الشاي الساخن، وتتركه لبضع دقائق قبل شربه وهذا لا يقلل من فائدتها على الإطلاق.