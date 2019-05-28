شكرا لقرائتكم خبر عن الغمازات عيب خلقى ويعتبروه علامه حسن..اعرف السبب فى ظهورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غمازات الخد يعتبرها الكثير من البنات والشباب علامة للحسن والجمال ولكنها فى الحقيقة عيب خلقى وفراغات صغيرة يمكن أن تحدث في أماكن مختلفة من الجسم، بما في ذلك الخدين والذقن وأسفل الظهر.

غمازات الخد يمكن العثورتوجد على جانبي الفم أوعلى جانب واحد فقط، وتتكون من اختلافات في عضلات الوجه والبشرة، حسبما أكد موقع " healthline"

كيف شكل الخد الغمازات

تحدث الغمازات بسبب تغير في عضلات الوجه تسمى zygomaticus major، وتشارك هذه العضلات في تعبيرات الوجه. فهى التى تساعد على رفع زوايا الفم عند الابتسام، في الأشخاص الذين لا يعانون من الدمامل، تبدأ العضلة الكبيرة zygomaticus عادة عند عظام في خدك تدعى العظام zygomatic. ثم يمتد لأسفل، متصلاً بزاوية فمك.

الأشخاص الذين لديهم غمازات، تنقسم عضلات الوجه الكبير إلى مجموعتين منفصلتين من العضلات في طريقه إلى الفم.

Advertisements

حزمة واحدة يربط في زاوية الفم، تتصل الحزمة الأخرى أسفل زاوية الفم وترتبط أيضًا بالجلد فوق، ويشار إلى هذا الانقسام باعتباره عضلة كبيرة مزدوجة، وحركة الجلد فوق العضلة الكبيرة المزدوجة عندما تبتسم تتسبب في تكدس الجلد وظهور الغمازات

غمازات الخد يمكن أن تنجم عن تباين عضلي يحدث أثناء نمو الجنين، يشار إليها أحيانًا عن طريق الخطأ على أنها عيب خلقي