دراسة تحذر: سائل السجائر الإلكترونية خطر على القلب

حذرت دراسة حديثة من أن السائل الذي يمنح النكهة للسجائر الإلكترونية قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عند استنشاقه.

وأوضحت الدراسة، التي أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا الأمريكية ونشرت، الإثنين، في دورية الكلية الأمريكية لأمراض القلب أن ذلك السائل له تأثير سلبي على الخلايا البطانية بالأوعية الدموية، والتي تلعب دورا مهما في صحة القلب والأوعية الدموية لأنه يتلف حمضها النووي كما يجعلها أقل قدرة على تكوين أنابيب وعائية جديدة بل يتسبب في موتها.

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ويعتبر مرض القلب والأوعية الدموية مسؤولاً عن ثلث الوفيات المرتبطة بالتدخين في الولايات المتحدة الأمريكية، ويسبب التدخين السلبي حوالي 34 ألف حالة وفاة مبكرة بسبب أمراض القلب كل عام.

ويقول مدير معهد ستانفورد للقلب والأوعية الدموية وأستاذ طب القلب والأوعية الدموية والأشعة، الدكتور جوزيف وو، لـ"العين الإخبارية": "لم يكن لدينا قبل هذه الدراسة أي بيانات حول كيفية تأثير هذه السوائل الإلكترونية على الخلايا البطانية، ولكن تشير هذه الدراسة بوضوح إلى أن السجائر الإلكترونية ليست بديلاً آمناً للسجائر التقليدية".

وكان الفريق البحثي الذي يقوده وو عرض الخلايا لـ6 نكهات مختلفة من السائل الإلكتروني بمستويات مختلفة من النيكوتين، ورصدوا أضرارا كبيرة، أحدثت خللا وظيفي في الأدوار التي تقوم بها الخلايا.