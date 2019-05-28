شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار الكركديه هبوط نسبة ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكركدية يعد من المشروبات التى لها العديد من العشاق، يمتاز بلونه الخلاب، وطعمه الرائع، وفوائده العديدة، ولكن هل تعلم أن الإسراف فى تناول هذا المشروب الرائع قد يتسبب فى تعرضك وإصابتك بالأضرار الصحية، نعم هذا ما يفعله الإكثار من تناولك للكركدية، وهذا ما يجب أن نتعرف عليه خلال هذا التقرير التالى.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "medicalnewstoday"، أن الكركدية من المشروبات التى يمكن تناولها باردا أو ساخنا، ويمتاز بالكثير من الفوائد المهمة لصحتك ولصحة جسمك، ولكن عند الإسراف فى تناوله فأنت تعرض صحتك للخطر، وعن أضرار الكركدية اقرأ الأسطر القادمة، ومنها:

- يتسبب الإفراط في تناول الكركدية للإصابة والتعرض لهبوط فى نسبة ضغط الدم، ولذا فهو من المشروبات الممنوعة على هؤلاء المرضى حفاظا على صحتهم.

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أضرار الكركدية

- للأشخاص الذين يعانون من النحافة، يحذر عليهم تناول هذا المشروب لأنه يساعد فى فقدان نسبة كبيرة من الوزن، ويزيد من فرص تعرضهم للنحافة بشكل أوسع وأكبر.

- يؤثر الكركدية على هرمون الاستروجين لدى النساء، فهو من المشروبات التى تساهم في خفض نسبته ويتسبب في تأخر الحمل لديهن.

- يتسبب في زيادة مرات التبول وهذا الأمر يزيد من خفض نسبة ضغط الدم والسكر فى الدم، ولذا على مرضى الأمراض المزمنة تجنب الإكثار من هذه المشروبات لأنها تتسبب فى هبوط نسبة السكر.

- يحذر تناوله لمرضى السرطان والخاضعين للعلاج الإشعاعي والكيماوي، لأنه يتسبب في الكثر من المضاعفات على الجلد والمخ، ولذا عليهم تجنب تناوله.