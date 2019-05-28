إنفوجراف.. 7 حيل لمواجهة موجات الحرّ

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهِدت دول عربية ارتفاعاً في درجات الحرارة تجاوز 38 درجة، فيما سجلت بعض الأيام ارتفاعات فاقت 44، ما سبَّب إصابة كثيرين بـ"الإجهاد الحراري".
وحذّر الأطباء من التعرُّض لأشعة الشمس المباشرة، داعين إلى اتباع إجراءات الإسعافات الأولية، وقياس الوظائف الحيوية مثل ضغط الدم والحرارة والنبض مع الاستحمام بماء بارد مباشرة، والتوجّه نحو أقرب مركز طبي، في حالة "ضربة الشمس".
الإنفوجراف التالي يُقدّم بعض النصائح للتغلّب على موجات الحر الشديدة خلال شهر رمضان:
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