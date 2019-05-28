شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسس «هواوي» يعترف بخسائره.. ويتحدث عن الرد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعترف مؤسس شركة «هواوي تكنولوجيز» ورئيسها التنفيذي، رين تشنغ في، بخسائره بعد الأزمة الأخيرة، لكنه استبعد أن تقوم بكين باستهداف شركة «أبل» الأمريكية.

وعند سؤاله عن دعوات البعض في الصين لاستهداف «أبل» بإجراء انتقامي، قال رين لوكالة «بلومبرغ»، إنه «سوف يحتج» على أي خطوة من هذا القبيل إذا اتخذتها بكين.

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وقال في المقابلة: «ذلك (الرد الصيني على أبل) لن يحدث أولا وقبل أي شيء، وإن حدث سأكون أول المعترضين».

وأقر المسؤول أن القيود على التصدير من قبل إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ستقلص تفوقا استمر عامين حققته الشركة على منافسيها.

لكنه أضاف أن الشركة سوف تكثف إمداداتها من الرقائق، أو أنها ستجد بدائل للتفوق في مجال الهواتف الذكية والجيل الخامس.